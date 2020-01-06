Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Читать в источнике
Комментировать312
с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
Коммерсантъ04:54

Подробнее о событии

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

РИА Новости07:14

Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

Эхо Москвы07:00

Белоруссия планирует уйти от доллара во внутренних расчётах за газ

RT на русском05:07

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

РБК06:08

Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями

Коммерсантъ04:54

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

ТАСС04:34

Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами

Говорит Москва04:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 04 января в 22:00
Общество

В Петербурге похоронили онколога Павленко

Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.
RT на русском 09:16
Происшествия

Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Lenta.ru 08:52
Армия и оружие

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Армия и оружие

Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО

РИА Новости 07:50
Политика

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
RT на русском вчера в 12:16
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ вчера в 02:00
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru 03:46
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны.
Российская газета 07:08
Спорт

Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня

Чемпионат 03:01
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости вчера в 02:05
Космос

Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске

REGNUM 00:40
Общество

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета 06:48
Футбол

Колыванов назначен главным тренером армянского «Арарата»

Последним клубом Колыванова было Торпедо, которое он покинул по истечению контракта летом 2019 года.
Советский спорт 10:15
Авто

Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Народные новости вчера в 19:01
Футбол

Защитник «Уотфорда» подарил майку женщине, в которую он попал мячом

Итальянский защитник «Уотфорда» Адам Масина подарил майку женщине, в которую он попал мячом во время разминки перед началом матча Кубка Англии с «Транмир Роверс» (3:3). После окончания встречи футболист подошёл к пострадавшей и подарил ей майку.
Чемпионат 10:10
Футбол

Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Кудряшов уже подписал с турецким клубом контракт сроком на полтора года.
Евро-футбол.ру 10:10
Политика

В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

Российская газета 02:16
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
Футбол

Милан — Сампдория 0:0 (2-й тайм)

Новичок команды - шведский форвард Златан Ибрагимович остался в запасе на эту встречу.
Bobsoccer 08:33
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие

Назван инициатор ликвидации Сулеймани

Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме был госсекретарь Майк Помпео, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное