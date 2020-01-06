Экономика
Газета.RuВ Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить404
с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.Коммерсантъ04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Происшествия
Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Армия и оружие
ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем
В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА
Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета
В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Здоровье
Число заболевших неизвестным видом пневмонии в Китае увеличилось до 44
Неизвестный ранее вид пневмонии продолжает косить людей в городе Ухань китайской провинции Хубей.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Общество
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53
Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
Футбол
Чугайнов считает, что российский футбол деградирует
Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце 2» от киностудии Disney стал самым кассовым в истории, собрав в мировом прокате более 1,3 млрд долларов.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.