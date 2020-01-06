с чего всё началось

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Общество Россиян предупредили о пробуждении мошенников В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.

Происшествия Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса» В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».

Армия и оружие ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Политика МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Происшествия В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.

Хоккей Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Политика В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Общество Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53 Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.