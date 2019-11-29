Экономика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
Читать в источнике
Комментировать160
с чего всё началось

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
Коммерсантъ27 ноября в 17:49

Подробнее о событии

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

REGNUM29 ноября в 07:50

В развитых странах на пенсию будут выходить все позже — эксперты

Красная весна29 ноября в 03:39

«Ъ»: пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Мой Брянск29 ноября в 03:02

Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

LentaChel.ru29 ноября в 03:36

«Коммерсантъ»: Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Моя Москва.онлайн29 ноября в 02:36

Пенсионная реформа: Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

Свободная Пресса29 ноября в 00:21

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Коммерсантъ27 ноября в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Кинолог рассказал, что делать при нападении собак

Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
Life.ru вчера в 11:37
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы

Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Известия 00:06
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Биатлон

Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону

News.ru вчера в 10:09
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер вчера в 11:20
Политика

В Чехии начали «охоту на долгожителей». За что их преследуют

Верные старинному лозунгу "С Советским Союзом — на вечные времена!" органы либерально-демократической Чехии решили руководствоваться приписываемым т. Сталину афоризмом — хотя давно уж нет ни Советского Союза, ни вождя народов.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Россия собрала и отправила на испытания первый Ту-160М

Разработка модернизированного бомбардировщика идет по плану, уже в 2021 году самолет должен заступить на службу в ВВС и ВКС РФ.
Piter.tv 28 ноября в 03:46
Политика

National Interest рассказал о самых странных советских автоматах

Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
РИА Новости 01:19
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань

Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
RT на русском 01:43
Общество

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 29 ноября в 14:15
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru вчера в 09:12
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Леонтьев заявил о намерении завершить карьеру

Певец Валерий Леонтьев, который весной отметил 70-летие сольным концертом, заявил, что в следующем году хочет завершить карьеру.
Взгляд.ру 01:33
Армия и оружие

Индия заплатит России 1,2 миллиарда долларов за танковые технологии

Российская газета 28 ноября в 01:38
Армия и оружие

На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Lenta.ru 00:54
Наука

Ученые улучшили метод оценки тканевого кровотока

Российские ученые придумали, как применить в медицине используемый в физике метод, с помощью которого врачи смогут наблюдать за течением крови в мелких кровеносных сосудах.
Газета.Ru 28 ноября в 08:47
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Примечания вчера в 01:34
Культура

В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт звезд мирового балета

В программе фрагменты из классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис Лиепа, а также современные постановки, премьеры в исполнении звезд мирового балета.
РИА Новости 01:08
Происшествия

Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
News.ru 29 ноября в 23:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное