Экономика
REGNUMВ Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет
Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
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с чего всё началось
В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.Коммерсантъ27 ноября в 17:49
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«Коммерсантъ»: Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Моя Москва.онлайн29 ноября в 02:36
Пенсионная реформа: Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России
Свободная Пресса29 ноября в 00:21
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Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Общество
Кинолог рассказал, что делать при нападении собак
Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы
Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Биатлон
Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Политика
В Чехии начали «охоту на долгожителей». За что их преследуют
Верные старинному лозунгу "С Советским Союзом — на вечные времена!" органы либерально-демократической Чехии решили руководствоваться приписываемым т. Сталину афоризмом — хотя давно уж нет ни Советского Союза, ни вождя народов.
Армия и оружие
Россия собрала и отправила на испытания первый Ту-160М
Разработка модернизированного бомбардировщика идет по плану, уже в 2021 году самолет должен заступить на службу в ВВС и ВКС РФ.
Политика
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Происшествия
Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань
Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Шоу-бизнес
Леонтьев заявил о намерении завершить карьеру
Певец Валерий Леонтьев, который весной отметил 70-летие сольным концертом, заявил, что в следующем году хочет завершить карьеру.
Армия и оружие
Индия заплатит России 1,2 миллиарда долларов за танковые технологии
Армия и оружие
На Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Наука
Ученые улучшили метод оценки тканевого кровотока
Российские ученые придумали, как применить в медицине используемый в физике метод, с помощью которого врачи смогут наблюдать за течением крови в мелких кровеносных сосудах.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Культура
В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт звезд мирового балета
В программе фрагменты из классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис Лиепа, а также современные постановки, премьеры в исполнении звезд мирового балета.
Происшествия
Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами
Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.