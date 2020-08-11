В Белоруссии на заводе электротехники произошла забастовка — Sputnik
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«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами или их дети», — заявил Щербо. По словам замдиректора, рабочие заявляли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением закона.В источнике
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