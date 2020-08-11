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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Белоруссии на заводе электротехники произошла забастовка — Sputnik

«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами или их дети», — заявил Щербо. По словам замдиректора, рабочие заявляли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением закона.В источнике
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Телеканал 360°

Сотрудники завода в Минске устроили митинг. Они потребовали прекратить разгон акций протеста

Телеканал 360°07:35
Известия

Появилось видео с объявившего забастовку завода в Минске

Известия06:26
Pravda.Ru

Сотрудники Минского электромеханического завода продолжают протестовать

Pravda.Ru04:54
Life.ru

Рабочие Минского электромеханического завода организовали митинг

Life.ru05:33
Накануне.Ru

Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг

Накануне.Ru05:22
РЕН ТВ

Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг

РЕН ТВ05:53
РИА Новости

Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг

РИА Новости04:48

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Российская газета02:32

Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Вслед за Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами Россия может обратиться к Швейцарии и Гонконгу с предложением изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Российская газета08:25
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАСС07:03
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42