В Белоруссии на заводе электротехники произошла забастовка — Sputnik

«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами или их дети», — заявил Щербо. По словам замдиректора, рабочие заявляли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением закона.