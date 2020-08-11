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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Белоруссии на заводе электротехники произошла забастовка — Sputnik

«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами или их дети», — заявил Щербо. По словам замдиректора, рабочие заявляли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением закона.В источнике
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РИА Новости

Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг

РИА Новости04:48
Известия

Появилось видео с объявившего забастовку завода в Минске

Известия06:26
Life.ru

Рабочие Минского электромеханического завода организовали митинг

Life.ru05:33
Накануне.Ru

Рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг

Накануне.Ru05:22
ИА Красная Весна

В Белоруссии на заводе электротехники произошла забастовка — Sputnik

ИА Красная Весна06:01
Pravda.Ru

Сотрудники Минского электромеханического завода продолжают протестовать

Pravda.Ru04:54
Телеканал 360°

Сотрудники завода в Минске устроили митинг. Они потребовали прекратить разгон акций протеста

Телеканал 360°07:35

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Коммерсантъ07:09
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