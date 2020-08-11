В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.