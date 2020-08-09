В Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом в день голосования
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Жители Минска, Минской области и Витебска массово жалуются на перебои в работе интернета с восьми утра. Они связывают это с тем, что ровно в это время в стране открылись избирательные участки.В источнике
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