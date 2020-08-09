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Pravda.Ru
Pravda.Ru

В Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом в день голосования

Жители Минска, Минской области и Витебска массово жалуются на перебои в работе интернета с восьми утра. Они связывают это с тем, что ровно в это время в стране открылись избирательные участки.В источнике
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РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:14
Эхо Москвы

Проблемы с работой интернета в Белоруссии связаны с попытками властей ограничить доступ к неугодным ресурсам – эксперт

Эхо Москвы10:19
Коммерсантъ

Минсвязи Белоруссии из-за выходного не стало рассматривать вопрос о перебоях с интернетом

Коммерсантъ04:31
ТАСС

В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

ТАСС04:14
РИА Новости

В Минске наблюдаются проблемы с доступом к интернету

РИА Новости04:07
Фонтанка.Ру

В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Фонтанка.Ру03:57
REGNUM

«Выборы Лукашенко»: интернет не для всех и военные на улицах

REGNUM06:29

Возле посольства Белоруссии в Москве собрались несколько сотен человек

Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, находятся возле посольства республики в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
ТАСС13:36
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвы13:49

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.
Газета.Ru7 августа в 06:08
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13

Судью задержали за взятку в 25 млн рублей в Волгограде

До момента задержания, жена бизнесмена уже отдала судье 20 миллионов рублей, однако женщине этого оказалось мало и она потребовала еще 5 миллионов, однако вместо денег родственница арестованного обратилась за помощью в полицию.
Live2403:41
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