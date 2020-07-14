На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило. Правоохранители задерживают протестующих с бело-червоно-белой символикой.

На акции протеста в Минске начались задержания

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