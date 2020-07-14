Общество
Lenta.ruНа акции протеста в Минске начались задержания
На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило. Правоохранители задерживают протестующих с бело-червоно-белой символикой.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
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Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд
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Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
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В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
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Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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"Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на улицах Мадрида для того, чтобы избежать массового скопления людей.
Газета.Ru 15:36
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«Манчестер Сити» озвучил трансферные цели на лето
«Манчестер Сити» после известия об отмене двухлетней дисквалификации клуба в евротурнирах прибавит в активности на трансферном рынке.
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Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
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Продажи PUBG превысили 70 млн копий
Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.
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Blizzard представила новое дополнение для Hearthstone «Некроситет»
CyberSport.ru 13:45
Авто
В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях
Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru 15:43
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Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя
Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк 11:14
Экономика
На «Тамбовской индейке» открылась вторая очередь производства
Вторая очередь российско-испанского предприятия "Тамбовская индейка" мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы в год открыта во вторник в селе Никольское Первомайского района Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
РИА Новости 14:49
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
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Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima
В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
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Глава «Зенита» рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе
Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.
Газета.Ru 13:28
Авто
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Движок 10:11
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
Суд первой инстанции признал недействительным диплом Валентины Сыровой
Ломоносовский районный суд Архангельска, рассмотрев иск прокуратуры, признал недействительным диплом о высшем образовании по специальности «Менеджмент организации», выданный на имя Валентины СЫРОВОЙ.
Бизнес-класс Архангельск 09:16
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33