Общество

Lenta.ruLenta.ruНа акции протеста в Минске начались задержания

На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило. Правоохранители задерживают протестующих с бело-червоно-белой символикой.
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