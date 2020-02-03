Общество
RT на русскомВ Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на белорусского оператора нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ремонт дефектов производится на участках Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест.
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с чего всё началось
В Белоруссии начался ремонт двух участков магистрального нефтепровода «Дружба», по которому ведутся поставки российской нефти в Европу, говорится в сообщении АО «Гомельтранснефть Дружба».Lenta.ru10:36
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