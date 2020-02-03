Общество

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»

В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на белорусского оператора нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ремонт дефектов производится на участках Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
В Белоруссии начался ремонт двух участков магистрального нефтепровода «Дружба», по которому ведутся поставки российской нефти в Европу, говорится в сообщении
 АО «Гомельтранснефть Дружба».
Lenta.ru10:36

Подробнее о событии

В Белоруссии идет ремонт на нескольких участках нефтепровода «Дружба»

Аргументы и Факты11:59

«Транснефть» рассказала о ремонте на белорусском участке «Дружбы»

РИА Новости11:31

Белоруссия ограничила поставки российской нефти в Европу

Lenta.ru10:36

В Белоруссии начался ремонт участков нефтепровода «Дружба»

Взгляд.ру10:50

Белоруссия начала ремонт магистрального нефтепровода «Дружба»

News.ru10:47

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ТАСС11:04

В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»

RT на русском10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

Тело Влада Бахова могли подбросить

Недавно СМИ сообщили печальную новость — родители 16-летнего Влада Бахова опознали его кроссовки на найденном трупе.
StarHit.ru 10:00
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Происшествия

В Цхинвале обнаружили тело российского советника

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
ТАСС 09:36
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Происшествия

Отец девушки, убитой из-за халатности полиции, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Советскийй суд Орла взыскал с МВД России 100 тысяч рублей в пользу отца убитой девушки, просившей до этого помощи у участковой, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи погибшей Сергей Локтев.
Интерфакс 12:16
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал вчера в 03:59
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
RT на русском 12:01
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Армия и оружие

Поставки новых танков «Армата» в войска начнутся в 2020 году

Поставки бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.
ТАСС 02:51
Общество

Для предустановки приложений попросили отсрочку

Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).
Коммерсантъ 11:19
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Общество

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

Родители обвиняемых по делу «Сети» написали открытое письмо Путину

Афиша Daily 12:10
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Наука

Новые потеющие роботы могут охлаждаться быстрее, чем люди

Портал Поиск вчера в 02:12
Общество

Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса

Чартерные перелеты между Россией и Китаем будут прекращены с пятницы, 14 февраля, заявила зампред правительства и руководитель штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:57
Игры

Энтузиаст преображает Dark Souls 2 с помощью графической модификации

Пользователь Twitter под ником Stayd ещё в середине января поделился первыми скриншотами своей графической модификации для Dark Souls 2. В основном разработчик меняет освещение и шейдеры, а также дизайн локаций, однако результат значительно преображает игру.
Игромания.ру 03:54
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Футбол

Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

ФК Ростов 08:04
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Мнение PEOPLETALK: самые красивые украшения звезд на премии BAFTA 2020

Например, Шарлиз Терон (44) появилась в золотом чокере из новой коллекции Tiffany T1. Собрали самые красивые украшения премии.
Peopletalk 04:49
Наука

Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками

В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Портал Поиск 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное