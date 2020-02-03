с чего всё началось

В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на белорусского оператора нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ремонт дефектов производится на участках Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест.

Происшествия Тело Влада Бахова могли подбросить Недавно СМИ сообщили печальную новость — родители 16-летнего Влада Бахова опознали его кроссовки на найденном трупе.

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.

Происшествия В Цхинвале обнаружили тело российского советника Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Армия и оружие В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество Для предустановки приложений попросили отсрочку Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).

Общество Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Общество Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса Чартерные перелеты между Россией и Китаем будут прекращены с пятницы, 14 февраля, заявила зампред правительства и руководитель штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Игры Энтузиаст преображает Dark Souls 2 с помощью графической модификации Пользователь Twitter под ником Stayd ещё в середине января поделился первыми скриншотами своей графической модификации для Dark Souls 2. В основном разработчик меняет освещение и шейдеры, а также дизайн локаций, однако результат значительно преображает игру.

Общество Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.