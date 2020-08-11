В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили
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Автомобили, блокирующие транспорт, в Белоруссии будут изымать у владельцев, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на СК Белоруссии.В источнике
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