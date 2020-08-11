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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

Автомобили, блокирующие транспорт, в Белоруссии будут изымать у владельцев, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на СК Белоруссии.В источнике
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Известия

СК Белоруссии будет изымать блокирующие транспорт автомобили

Известия07:06
РБК

Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили

РБК07:04
Znak.com

СК Белоруссии пригрозил, что будет изымать машины, блокирующие транспорт

Znak.com05:52
Интерфакс

СК Белоруссии пригрозил изымать автомобили за попытки заблокировать улицы

Интерфакс06:32
Газета.Ru

СК Белоруссии пригрозил гражданам изымать блокирующие транспорт автомобили

Газета.Ru06:19
ТАСС

СК Белоруссии будет изымать машины, блокирующие движение транспорта

ТАСС05:58
РИА Новости

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

РИА Новости06:38

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
4

Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18
3

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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В ЕС могут пересмотреть решение об отмене санкций против Белоруссии

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что последние события в Белоруссии подталкивают страны Европейского союза пересмотреть решение об отмене санкций в отношении этого государства, передает во вторник РИА Новости.
Радио Sputnik06:27
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