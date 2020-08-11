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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — цитирует
 ведомство издание «Белта».
Фонтанка.Ру06:19
Подробнее о событии
Интерфакс

СК Белоруссии пригрозил изымать автомобили за попытки заблокировать улицы

Интерфакс06:32
Известия

СК Белоруссии будет изымать блокирующие транспорт автомобили

Известия07:06
РБК

Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили

РБК07:04
РИА Новости

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

РИА Новости06:38
ТАСС

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за блокирования дорог автомобилями в Минске

ТАСС09:43
Газета.Ru

СК Белоруссии пригрозил гражданам изымать блокирующие транспорт автомобили

Газета.Ru06:19
Znak.com

СК Белоруссии пригрозил, что будет изымать машины, блокирующие транспорт

Znak.com05:52

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Национальная служба новостей07:51

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
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В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

В 14.00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг Память подводников почтят в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево.
Piter.tvвчера в 08:06