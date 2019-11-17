Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.
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