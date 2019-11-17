Энергетика
Газета.RuВ Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Гаджеты
Все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат 5G
По словам Лэй Цзюнь, все смартфоны Xiaomi стоимостью выше 2000 юаней ($285) получат поддержку сетей пятого поколения.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Политика
Пушков высмеял технические возможности американского ЗРК Patriot
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал контракт на закупку Саудовской Аравией российского комплекса С-400 «Триумф» «неприятной новостью» для госсекретаря США Майкла Помпео.
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
Политика
Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года
Лидеры Германии, Франции, России и Украины могут провести встречу в «нормандском формате» до конца 2019 года.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Ростов» с Мамаевым в товарищеском матче
Политика
В Иране на фоне протестов отключили интернет
Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Общество
Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы из-за санкций
Олег Дерипаска впервые раскрыл, какие активы у него заморозили в США в 2018 году из-за санкций.
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Наука
Родной язык предсказывает успех в обучении иностранному языку
Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от иностранного языка с родным языком изучающего.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
На следующей неделе в Петербург придет похолодание
На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Кино
Владимир Мединский выразил свое отношение к откровенным сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский обсудил с каналом RT отечественный фильм «Текст», который наделал много шума из-за постельной сцены с актрисой Кристиной Асмус.