Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

РИА Новости06:14

Белоруссия рассчитывает на снижение в 2020 году цены на российский газ

ТАСС04:43

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

RT на русском05:24

Белоруссия рассчитывает получить скидку на российский газ

Коммерсантъ06:28

В Белоруссии заявили о желании снизить цену на импорт российского газа

РБК09:20

В Минске рассчитывают на снижение цен на российский газ в следующем году

Говорит Москва05:50

Белоруссия захотела снижения цены на российский газ

Взгляд.ру05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

REGNUM 09:51
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Вести.Ru 08:30
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Общество

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.
Вести.Ru 09:35
Происшествия

В России нашли дорогу со столбами посередине

В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Lenta.ru 08:34
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ вчера в 14:31
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Армия и оружие

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
ТАСС 06:10
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Общество

На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

ТАСС 08:04
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Политика

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
Происшествия

В Гонконге полицейского ранили из лука

Сержант полиции Гонконга в ходе столкновений с протестующими получил ранение ноги – в него попали стрелой, пущенной из лука.
Взгляд.ру 06:24
Футбол

«Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ

Победу хозяевам принёс хавбек Эдуард Лусикян, забив на 79-й минуте. Серия «Торпедо» без побед в ФНЛ достигла трёх матчей.
Чемпионат 09:53
Футбол

«Краснодар» обыграл «Ростов» с Мамаевым в товарищеском матче

Футболисты "Краснодара" обыграли "Ростов" в товарищеском матче, прошедшем в Краснодаре в воскресенье.
РИА Новости 09:52
Происшествия

Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

РБК 09:18
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Allboxing.ru 02:54
Происшествия

В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Lenta.ru 08:36
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
RT на русском 08:13
Кино

Во Франции активисты сорвали показ нового фильма Полански

Во Франции под давлением активистов был остановлен показ нового фильма режиссёра Романа Полански «Офицер и шпион».
News.ru 08:43
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

RT на русском 09:19
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов

Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток 04:02
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Общество

В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега

Как отметил специалист, над европейской территорией России "бал правит антициклон" и в течение недели будет повышаться атмосферное давление, которое может стать рекордным к 20 ноября.
ТАСС 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное