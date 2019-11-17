Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.

В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Политика Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400 Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Общество Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.

Происшествия В России нашли дорогу со столбами посередине В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США «16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Происшествия В Гонконге полицейского ранили из лука Сержант полиции Гонконга в ходе столкновений с протестующими получил ранение ноги – в него попали стрелой, пущенной из лука.

Футбол «Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ Победу хозяевам принёс хавбек Эдуард Лусикян, забив на 79-й минуте. Серия «Торпедо» без побед в ФНЛ достигла трёх матчей.

Единоборства Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.

Происшествия Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.

Здоровье Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Политика Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.