Энергетика
Газета.RuВ Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.
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Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Общество
Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются
Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.
Происшествия
В России нашли дорогу со столбами посередине
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Происшествия
В Гонконге полицейского ранили из лука
Сержант полиции Гонконга в ходе столкновений с протестующими получил ранение ноги – в него попали стрелой, пущенной из лука.
Футбол
«Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ
Победу хозяевам принёс хавбек Эдуард Лусикян, забив на 79-й минуте. Серия «Торпедо» без побед в ФНЛ достигла трёх матчей.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Ростов» с Мамаевым в товарищеском матче
Футболисты "Краснодара" обыграли "Ростов" в товарищеском матче, прошедшем в Краснодаре в воскресенье.
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Происшествия
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Происшествия
Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
Кино
Во Франции активисты сорвали показ нового фильма Полански
Во Франции под давлением активистов был остановлен показ нового фильма режиссёра Романа Полански «Офицер и шпион».
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Как отметил специалист, над европейской территорией России "бал правит антициклон" и в течение недели будет повышаться атмосферное давление, которое может стать рекордным к 20 ноября.