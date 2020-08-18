В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома

КП - Беларусь 2 11

Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале.