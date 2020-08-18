В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома
Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шимаков, который отказался подписывать протоколы по итогам президентских выборов в Белоруссии, был найден мертвым в реке неподалеку от Волковыска, пишет TUT.by
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В Белоруссии нашли труп члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол
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В Белоруссии найден мертвым член избиркома, отказавшийся подписывать протокол
Московский Комсомолец10:59