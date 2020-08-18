Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома

Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шимаков, который отказался подписывать протоколы по итогам президентских выборов в Белоруссии, был найден мертвым в реке неподалеку от Волковыска, пишет TUT.by
.
Газета.Ru12:10
Подробнее о событии
РИА Новости

В Белоруссии нашли тело отказавшегося подписать протокол члена избиркома

РИА Новости12:25
Lenta.ru

В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома

Lenta.ru11:06
Национальная служба новостей

В Белоруссии нашли труп члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол

Национальная служба новостей12:04
Известия

Не подписавший протокол выборов директор музея найден мертвым в Белоруссии

Известия11:25
Фонтанка.Ру

В Белоруссии найден мертвым директор музея, который отказался подписывать протокол на выборах и пропал

Фонтанка.Ру11:08
Газета.Ru

Члена избиркома, заявившего о фальсификациях, нашли мертвым в Белоруссии

Газета.Ru12:10
Московский Комсомолец

В Белоруссии найден мертвым член избиркома, отказавшийся подписывать протокол

Московский Комсомолец10:59
КП - Беларусь

Пропавшего директора музея из Волковыска, который отказался подписывать протокол голосования на выборах, нашли мертвым

КП - Беларусь12:25

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
394

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
10

В ВОЗ сообщили о новой фазе распространения коронавируса в АТР

Женева, Швейцария, 18 августа 2020, 07:47 — REGNUM Новая фаза пандемии коронавируса, для которой характерны деятельность по снижению ущерба экономике и продление санитарных правил, началась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил директор бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе Такэши Касаи, сообщается на сайте организации.
REGNUM00:47
1

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
41

«Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки

Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во вторник в стачечном комитете предприятии.
РИА Новости12:09

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
447