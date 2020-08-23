В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов

Минск, 23 августа 2020, 03:38 — REGNUM Мужчина, пропавший в ходе протестных акций в Белоруссии, найден мёртвым в Минске. Об этом 22 августа сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».