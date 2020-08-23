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REGNUM
REGNUM

В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов

Минск, 23 августа 2020, 03:38 — REGNUM Мужчина, пропавший в ходе протестных акций в Белоруссии, найден мёртвым в Минске. Об этом 22 августа сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила
 Onliner, что тело мужчины нашли 22 августа в 14:00 повешенным на дереве в районе улицы Парниковой.
Новая газетавчера в 15:40
Подробнее о событии
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Белорусские следователи проверят обстоятельства гибели пропавшего во время протестов мужчины

Телеканал 360°05:01
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Стали известны обстоятельства гибели пропавшего в Минске протестующего

РЕН ТВ21:16
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Сакральная жертва? Накануне митинга в Минске в лесу обнаружили пропавшего «протестующего»

Царьградвчера в 16:01
РБК

В Минске спустя десять дней нашли тело пропавшего участника протестов

РБК19:24
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Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым

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Коммерсантъ

Последнего пропавшего в день протестов белоруса нашли повешенным

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Стали известны подробности о погибшем в Минске мужчине

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В Минске нашли мертвым 28-летнего мужчину, который пропал 12 августа по дороге на работу

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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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