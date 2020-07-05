Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

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Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
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В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

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