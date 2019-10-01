Политика
ИзвестияВ Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
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с чего всё началось
Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.РБКвчера в 17:00
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