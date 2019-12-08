Политика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
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«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА
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Известия11:04

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Что произошло за день: воскресенье, 8 декабря

Интерфакс12:31

Посол Белоруссии сообщил число согласованных «дорожных карт» с Россией

РБК12:17

В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

RT на русском10:07

Белорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией

Газета.Ru12:44

Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне

Известия11:31

Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции

РИА Новости12:06

Белорусский посол назвал итоги встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Взгляд.ру09:59
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Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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