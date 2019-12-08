с чего всё началось

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Политика Путин встретился с Лукашенко в Сочи Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.

Политика Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.

Футбол Федотов стал главным тренером «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Происшествия В Петрозаводске произошел пожар на складе Здание склада загорелось на площади 400 квадратных метров в Петрозаводске в Карелии, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.