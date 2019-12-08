Политика
RT на русскомВ Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.Известия11:04
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Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на последних минутах матча забил немецкий хавбек Свен Михель.
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Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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