Политика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА
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Посол Белоруссии сообщил число согласованных «дорожных карт» с Россией

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