Политика
RT на русскомВ Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.Известия11:04
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Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Футбол
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Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Политика
В Белоруссии устроили митинг против интеграции с Россией
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», участниками которой стали 7-8 тысяч человек.
Армия и оружие
Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Исса — Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами — Бозгекли и Аджами — Авшария в провинции Алеппо», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Кино
В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова
В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Футбол
«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги
«Селтик» в 19-й раз и в четвертый подряд выиграл Кубок лиги. Рекорд принадлежит «Рейнджерс» — 27 трофеев.
Космос
В США снова перенесли полет космического корабля Starliner
В США перенесли первый тестовый запуск американского корабля Starliner к МКС, сообщает United Launch Alliance (ULA).
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Экономика
Украина увеличила импорт российского картофеля
«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Политика
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.
Шоу-бизнес
Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет
Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Политика
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Космос
Нырнет под лед. Подводный автоматический аппарат NASA проходит испытания в Антарктиде для последующих поисков жизни во внеземных океанах
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.