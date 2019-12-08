с чего всё началось

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

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