Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны. Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.

В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

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