Политика
RT на русскомВ Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны. Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.
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Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Происшествия
СК возбудил новое дело о публикации фото Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:51
Происшествия
Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Сценарий № 1 предусматривает, что у автомобиля актера лопнул шланг гидроусилителя.
Evo-rus.com 03:01
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт 02 августа в 14:59
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор вчера в 05:45
Авто
Водители в РФ смогут использовать автомобильные номера нового формата
NewInform вчера в 19:36
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
В Датском энергетическом агентстве сообщили, что строительство «Северного потока-2» может быть возобновлено 3 августа, после истечения срока обжалования нового разрешения датского правительства, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 02 августа в 06:40
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Краснодарском крае подтверждено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 03:58
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Общество
Число умерших от коронавируса россиян за сутки выросло в два раза
Днем ранее заразились 5394 человека. Лидером по числу новых заражений остается Москва (+691).
URA.Ru 03:32
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru вчера в 15:02
Общество
В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова
Российская газета 04:04
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Проект по практическому преодолению "зарплатного рабства" запущен в России.
Российская газета 04:22
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН вчера в 05:56