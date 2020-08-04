Политика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны. Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.
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В Минобороны Белоруссии заявили о начале плановых военных сборов

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