с чего всё началось

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

Политика МВД вернуло генерала из Росгвардии Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.

Политика Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе Стоит отметить, что выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

Здоровье Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Армия и оружие Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Происшествия Двухлетняя девочка в Забайкалье задохнулась в гараже В среду в полицию поступила информация, что в селе Верх-Усугли в Тунгокоченском районе обнаружили тело двухлетней девочки без признаков насильственной смерти.