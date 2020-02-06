Экономика
REGNUMВ Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — приводит БЕЛТА слова Румаса.RT на русском04:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Политика
МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Стоит отметить, что выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Экономика
В Международном Валютном фонде считают, что мировой спрос на нефть достигнет своего пика примерно к 2040 году
В докладе МВФ говорится, что новые технологии увеличивают поставки нефти из старых и новых источников.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Политика
Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии и рассмеялся
Юморист Евгений Петросян озвучил размер своей государственной пенсии. Стоит отметить, что при этом артист не смог удержаться от смеха.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Армия и оружие
США заподозрили российский спутник в шпионаже
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Футбол
«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»
Петербургский клуб «Зенит» сыграл с грузинской командой «Сабуртало» в товарищеском матче, который прошел в Испании.
Армия и оружие
Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Происшествия
Двухлетняя девочка в Забайкалье задохнулась в гараже
В среду в полицию поступила информация, что в селе Верх-Усугли в Тунгокоченском районе обнаружили тело двухлетней девочки без признаков насильственной смерти.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Здоровье
В Китае возросло число умерших от коронавируса
В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.