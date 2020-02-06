Экономика
REGNUMВ Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.
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с чего всё началось
«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — приводит БЕЛТА слова Румаса.RT на русском04:52
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