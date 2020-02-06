с чего всё началось

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Политика Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Политика Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.

Политика Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Госсовета РФ Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Политика США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

Фигурное катание Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.

Наука Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.

Наука Дефекты катода улучшили производительность батареи Химики из США выяснили, что увеличение количества структурных дефектов в материале катода может улучшить производительность источника тока.

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.