с чего всё началось

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Происшествия В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Происшествия Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке Замглавы администрации города Ступино в Подмосковье подозревается в получении взятки, в отношении него заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Спорт Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.

Общество Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр. в сутки до июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.