Экономика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия подсчитала потери из-за России

«Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета — 130 миллионов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 миллионов», — отметил глава правительства.
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«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — приводит
 БЕЛТА слова Румаса.
RT на русскомвчера в 04:52

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Белоруссия подсчитала потери из-за России

Lenta.ruвчера в 05:27

В Белоруссии раскрыли потери из-за налогового маневра России

Московский Комсомолецвчера в 05:24

В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России

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Премьер Белоруссии заявил о потерянных $330 млн из-за налогового маневра в России

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Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

RT на русскомвчера в 04:52

В Белоруссии заявили о потере $330 млн из-за налогового манёвра России

News.ruвчера в 04:52
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн

Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ

КП - Беларусьвчера в 07:13
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
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Газета.Ru 01:42
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Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании.
РБК 02:08
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
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Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

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СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
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В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Городовой 02:11
Армия и оружие

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Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
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Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
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IPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа

Премьера iPhone 9 ожидается в марте.
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Газета.Ru 02:28
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Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку

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