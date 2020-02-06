Экономика
Lenta.ruБелоруссия подсчитала потери из-за России
«Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета — 130 миллионов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 миллионов», — отметил глава правительства.
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«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — приводит БЕЛТА слова Румаса.RT на русскомвчера в 04:52
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
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