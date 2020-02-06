с чего всё началось

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

Футбол ФК «Ростов» выделят из бюджета Ростовской области 500 млн рублей Из областного бюджета Ростовской области футбольному клубу "Ростов" в 2020 году выделят субсидию в размере 525 млн руб. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на министра спорта региона Самвела Аракеляна.

Политика Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Происшествия Российский траулер затонул у берегов Эстонии Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.

Политика Путин обновил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам В состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам включены глава Правительства Михаил Мишустин и помощник главы государства Максим Орешкин.

Технологии Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.

Общество Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Политика Счетная палата сочла работу правительства Медведева неэффективной В Счетной палате пришли к выводу, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются правительству напрямую, не способствует достижению национальных целей.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.