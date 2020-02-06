с чего всё началось

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

Здоровье В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Технологии Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.

Общество Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Политика Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.

Политика Путин удивился успехам молодых лауреатов премии президента Российский лидер Владимир Путин удивился, как лауреаты премии президента в области науки и инноваций в таком молодом возрасте успели добиться результатов, передает РИА Новости.

Общество Назван новый срок ввода в строй газопровода «Северный поток-2» Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) подтвердил факт ведущихся интенсивных переговоров с компанией Nord Stream 2 AG о вариантах завершения прокладки газопровода «Северный поток – 2».

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".