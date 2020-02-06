Экономика
REGNUMВ Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — приводит БЕЛТА слова Румаса.RT на русском04:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Общество
Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке
Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Общество
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Экономика
Туристические комплексы на 5 млрд руб. планируют построить инвесторы в особой экономической зоне в Бурятии
Второй инвестор - корейская компания GEO GROUP - намерена привлечь 4,1 млрд рублей инвестиций.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Космос
Ученые: Сверхгигант Бетельгейзе может скоро взорваться
Американские астрономы предсказали ориентировочную дату взрыва красного сверхгиганта Бетельгейзе, находящегося на стадии "звездной агонии".
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Происшествия
Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты
Как выяснили следствие и суд, мужчина решил убить двух малолетних детей, не желая признавать отцовство и платить алименты.
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Политика
Путин удивился успехам молодых лауреатов премии президента
Российский лидер Владимир Путин удивился, как лауреаты премии президента в области науки и инноваций в таком молодом возрасте успели добиться результатов, передает РИА Новости.
Общество
В Китае по ошибке обнародовали данные с реальным числом погибших от коронавируса
Компания Tencent, осуществляющая свою деятельность в КНР, по ошибке опубликовала реальные данные о числе погибших от коронавируса.
Авто
Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Наука
Ученые установили, какими были на самом деле динозавры
В материале издания рассказывается о последних открытиях палеонтологов, которые кардинально поменяли предыдущие представления ученых.
Общество
Назван новый срок ввода в строй газопровода «Северный поток-2»
Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) подтвердил факт ведущихся интенсивных переговоров с компанией Nord Stream 2 AG о вариантах завершения прокладки газопровода «Северный поток – 2».
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевиденье.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.