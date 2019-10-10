Экономика
Газета.RuВ Белоруссии оценили потери от налогового маневра России
Александр Лукашенко рассчитывает на компенсацию в размере "сотен миллионов долларов". Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра в нефтяной отрасли в 2020 году Минск оценил в $400 млн. Об этом заявил глава Минфина страны Максим Ермолович.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика
Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского
Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.
RT на русском 10:31
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Российская газета 08:48
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Экономика
Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Взгляд-инфо 07:49
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском вчера в 00:44
Наука
Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае
На открывшейся в четверг в Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный экспонат.
Российская газета 06:16
Транспорт
Между Новосибирском и Томском на 10 км дороги установили гибкие столбы
Дорожники сдали 10-километровый участок дороги между Новосибирском и Томском.
Новосибирские новости 06:03
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Экономика
Перевозчики Татарстана ответили на критику Минфина республики
Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков сообщил, что перевозчики приняли предложение министра финансов РТ Радика Гайзатуллина встретиться и обсудить ситуацию с компенсацией перевозки льготников в общественном транспорте.
Реальное время 10:24
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков показал подросшего старшего сына
Артист записал забавный видеоролик со старшим сыном.
Летидор 02:56
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника МВД задержали в Ростове
По информации «Блокнота», женщину объявили в федеральный розыск, она пересекла российско-грузинскую границу и скрылась на территории сопредельного государства.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:58
Политика
Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
Политика
Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
РБК 10:11
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкие города
Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
Известия 09:41