Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

Александр Лукашенко рассчитывает на компенсацию в размере "сотен миллионов долларов". Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра в нефтяной отрасли в 2020 году Минск оценил в $400 млн. Об этом заявил глава Минфина страны Максим Ермолович.
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В Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

Газета.Ru10:26

Правительство заявило об отсутствии обязательств перед Белоруссией из-за налогового маневра

Коммерсантъ10:12

В России оценили позицию Белоруссии по поводу налогового манёвра

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В кабмине сочли странными попытки Белоруссии оценить потери от налогового маневра

ТАСС06:29

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

РБК05:16
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Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

КП - Беларусь04:58
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
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Перевозчики Татарстана ответили на критику Минфина республики

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков сообщил, что перевозчики приняли предложение министра финансов РТ Радика Гайзатуллина встретиться и обсудить ситуацию с компенсацией перевозки льготников в общественном транспорте.
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Артист записал забавный видеоролик со старшим сыном.
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По информации «Блокнота», женщину объявили в федеральный розыск, она пересекла российско-грузинскую границу и скрылась на территории сопредельного государства.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

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Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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Зеленский собрал журналистов на фудкорте

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Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
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