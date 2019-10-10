Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

В Белоруссии оценили потери от налогового маневра за два года в $800 млн

Известия06:35

Россия отказалась признать «долг» перед Белоруссией

Lenta.ru06:58

Белоруссия потеряет $800 млн из-за налогового маневра России

Газета.Ru05:28

В России оценили позицию Белоруссии по поводу налогового манёвра

RT на русском06:45

В кабмине сочли странными попытки Белоруссии оценить потери от налогового маневра

ТАСС06:29

Белоруссия оценила потери из-за налогового маневра России в $400 млн в 2020 году

Коммерсантъ05:58

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

РБК05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон

Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

КП - Беларусь04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Экономика

Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.
РБК 06:27
Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Армия и оружие

США готовят санкции против Турции за операцию в Сирии

США ответят Турции санкциями за военную операцию на севере Сирии против курдов, которых поддерживает Вашингтон.
Росбалт вчера в 15:33
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Коммерсантъ 07:04
Армия и оружие

Турецкая армия уничтожила 109 террористов с начала операции в Сирии

Life.ru 06:58
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между украинскими военными в Донбассе

Интерфакс 05:48
Политика

Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Политика

Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США

Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Телеканал 360° 07:00
Шоу-бизнес

Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных

Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today вчера в 05:06
Экономика

Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф.
Ведомости 05:03
Экономика

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Происшествия

Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове

Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Политика

Россия и Египет обсудили в Каире вопрос чартерных перелетов

Вопрос возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом обсуждали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 08 октября в 13:54
Происшествия

В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой

В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
The Saratov Room 06:05
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Происшествия

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Политика

Зеленский заявил, что Россия устала от конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве высказал мнение, что у России есть усталость от происходящего в Донбассе.
Интерфакс 05:14
Происшествия

Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников.
Lenta.ru 06:23
Политика

Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное