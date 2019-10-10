Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
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Минск оценил потери от налогового маневра России в 400 миллионов долларов за год

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КП - Беларусь08 октября в 07:52
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

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Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.
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