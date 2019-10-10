Экономика
RT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
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Литва и Украина готовы помочь Беларуси в обретении нефтяной независимости
КП - Беларусь08 октября в 07:52
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Политика
Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового «Майдана»
Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", заявил действующий глава государства Владимир Зеленский .
РИА Новости 04:25
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Пятый канал вчера в 22:36
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
РИА Новости 04:26
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Дания ввела пограничный контроль со Швецией
Дания вводит временный контроль на границе со Швецией после взрыва в Копенгагене, в причастности к которому подозревают двух шведских граждан, сообщает в четверг датское министерство юстиции.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
ПроТуймазы вчера в 01:02
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
РИА Новости 04:19
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Экономика
Сбербанк заявил о минимальных последствиях утечки данных клиентов
7 октября в Сбербанке заявили о выявлении нового факта утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано в теневом интернете.
RT на русском 04:36
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета 07 октября в 23:54
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика
В Польше призвали отменить экономические санкции против России
Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.
RT на русском 04:20