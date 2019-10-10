Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
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Белоруссия оценила свои потери от налогового маневра в России 2020 году

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Белоруссия оценивает потери в 2020 году от налогового маневра РФ в $400 млн

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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
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В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

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Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
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В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

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До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
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Зеленский пообещал вернуть Украине Донбасс вместе с его жителями

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.
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Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана

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Коммерсантъ вчера в 21:55
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Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
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Зеленский: «У нас должна быть еще более мощная армия»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
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Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
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