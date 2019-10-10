Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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