Экономика
RT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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Apple может выпустить AR-гарнитуру во втором квартале 2020 года
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Политика
Нидерланды связались с Украиной, чтобы выяснить ее роль в крушении MH17
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
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Армия и оружие
Эрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии.
МонаВиста 03:33
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
РБК 06:25
Политика
В бюджет внесут поправки об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесет поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Московский Комсомолец 02:47
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Транспорт
В Воронеже проезд на общественном транспорте подорожает 28 октября
Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает «ориентировочно» с 28 октября, рассказал на пресс-конференции руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов.
Коммерсантъ Воронеж 05:40
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
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Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today вчера в 05:06
Армия и оружие
Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
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Шоу-бизнес
Тренер Зенита Сергей Семак снова женился на своей бывшей жене
Свадьбу сыграли в Италии, в известном отеле Вилла д'Эсте.
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Lenta.ru 06:23
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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