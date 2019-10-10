Экономика
RT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
В июне заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового манёвра в нефтяной сфере около $130 млн.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
RT на русском 05:11
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика
Зеленский заявил, что Украина должна контролировать границу с РФ
Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией.
Life.ru 05:40
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Наука
Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи
Газета.Ru вчера в 06:24
Армия и оружие
Лавров прокомментировал турецкую операцию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва попытается добиться начала диалога между Сирией и Турцией.
Московский Комсомолец 05:53
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Экономика
Прожиточный минимум в России могут снизить
Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.
News.ru 04:01
Гаджеты
Oppo представила мощный и недорогой флагманский смартфон
Oppo презентовала в Китае флагманский смартфон Reno Ace. Он получил интересные характеристики, а главное — невысокую цену.
Ferra 05:20
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
Известно, что после покупки смартфона в течение 1 года замена экрана составит 145 долларов (9 500 рублей).
UfaTime.ru вчера в 07:52
Происшествия
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Российская газета 05:37
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Единоборства
Путин призвал сделать форум «Россия — спортивная держава» ежегодным
Президент России Владимир Путин призвал сделать форум "Россия — спортивная держава" ежегодным.
Народные новости 04:20
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.
News.ru 08 октября в 13:33
Общество
Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте
Вырез позволил актрисе во всей красе показать ее пышный бюст. А через боди было нетрудно разглядеть абсолютно плоский живот актрисы.
7Дней.ру вчера в 14:30
Экономика
Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка
Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф.
Ведомости 05:03
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23