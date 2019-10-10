Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

В июне заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового манёвра в нефтяной сфере около $130 млн.
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В Минске подсчитали потери от налогового манёвра в 2020 году

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Белоруссия потеряет $800 млн из-за налогового маневра России

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Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России

Lenta.ru04:16

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

РБК05:16
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:02, Ашберн

Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

КП - Беларусь04:58
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
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В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
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