Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Белоруссия потеряет $800 млн из-за налогового маневра России

Газета.Ru05:28

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

РБК05:16

Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России

Lenta.ru04:16

Белоруссия оценила в $400 млн потери от налогового маневра РФ

Московский Комсомолец04:36

Минск оценил потери от налогового маневра России

Взгляд.ру04:25

Белоруссия оценила свои потери от налогового маневра в России в 2020 году

ТАСС04:52

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

RT на русском03:57
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Ашберн

Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

КП - Беларусь04:58
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

RT на русском 05:11
Финансы

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
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По словам Евтушенко, малые дроны представляют серьезную опасность, ведь они могут вести наблюдение или нести взрывчатку.
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Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
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Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

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Экономика

Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК

Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
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Экономика

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AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
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Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Ведомости вчера в 19:16
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Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Турции

Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter республиканца Линдси Грэма, ряд ограничений предлагается ввести в отношении активов высшего руководства Турции, в том числе главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда министров.
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Вырез позволил актрисе во всей красе показать ее пышный бюст. А через боди было нетрудно разглядеть абсолютно плоский живот актрисы.
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Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
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Плата MSI Creator TRX40 для процессоров Ryzen Threadripper 3000 подтверждена

Тайваньский производитель MSI подтвердил на своём сайте скорое появление системных плат под новые и пока не выпущенные процессоры Ryzen Threadripper 3000-й серии.
Игромания.ру вчера в 17:19
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия

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В сеть попали фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale.
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Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
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