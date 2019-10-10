Экономика
RT на русскомВ Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Технологии
Ростех представил разработку для борьбы с опасными мини-дронами
По словам Евтушенко, малые дроны представляют серьезную опасность, ведь они могут вести наблюдение или нести взрывчатку.
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Армия и оружие
Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Армия и оружие
Сенаторы США предлагают ввести санкции против Турции
Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter республиканца Линдси Грэма, ряд ограничений предлагается ввести в отношении активов высшего руководства Турции, в том числе главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда министров.
Общество
Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте
Вырез позволил актрисе во всей красе показать ее пышный бюст. А через боди было нетрудно разглядеть абсолютно плоский живот актрисы.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Гаджеты
Плата MSI Creator TRX40 для процессоров Ryzen Threadripper 3000 подтверждена
Тайваньский производитель MSI подтвердил на своём сайте скорое появление системных плат под новые и пока не выпущенные процессоры Ryzen Threadripper 3000-й серии.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Авто
Рассекречена внешность кроссовера Alfa Romeo Tonale
В сеть попали фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Транспорт
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.