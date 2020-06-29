Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Об этом заявил белорусский посол в России Владимир Семашко.
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Белорусский посол рассказал о сроках открытия границ с Россией

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Спрогнозированы сроки открытия белорусской границы для россиян

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Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

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В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

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Посол Белоруссии рассказал, когда могут открыть границу с Россией

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Белорусский посол спрогнозировал дату открытия границы c Россией

Газета.Ru10:42

Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией

Российская газета10:10
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Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля - начале августа

КП - Беларусь10:37
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

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Шоу-бизнес

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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
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Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

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Lenta.ru 20:26
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Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
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Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
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В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Шоу-бизнес

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Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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