Коронавирус
RT на русскомВ Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Об этом заявил белорусский посол в России Владимир Семашко.
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Происшествия
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Футбол
Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 27 июня в 08:41
Футбол
«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча
За неявку на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» «Оренбургу» засчитано техническое поражение.
RT на русском 13:35
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Авто
Ford представил новый пикап F-150
В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года.
Evo-rus.com 02:58
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Политика
Спецпосланник США прокомментировал запрос Ирана на розыск Трампа
Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук назвал "пропагандистским трюком" выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
РИА Новости 10:46
Общество
Пункты проведения экзаменов в Кирове проверили на готовность к ЕГЭ
29 июня во всех пунктах проведения экзаменов Кировской области был организован пробный ЕГЭ.
Правительство Кировской области 10:28
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:11
Общество
Повышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России
Общественная служба новостей вчера в 09:53
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
Куйвашев объяснил, почему детям старше 16 лет не положены выплаты
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос подписчиков в Instagram про выплаты, положенные детям с 3 до 16 лет.
АиФ Урал 07:23
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Сегодня, 29 июня, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Первый Тульский 09:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 04:06
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
Авто
Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»
Пресс-служба УАЗ не подтвердила слухи о закрытии проекта "Русский Прадо", которые накануне активно муссировались в СМИ.
Новые автомобили 12:00