Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Об этом заявил белорусский посол в России Владимир Семашко.

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

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