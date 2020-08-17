В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
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