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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
 в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
РБК13:07
Подробнее о событии
Царьград

Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков

Царьград13:20
РБК

В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

РБК13:07
News.ru

Белорусская оппозиция опубликовала состав координационного совета

News.ru11:24
Lenta.ru

Лауреата Нобелевской премии включили в совет по трансферу власти в Белоруссии

Lenta.ru13:01
Коммерсантъ

Оппозиция опубликовала состав координационного совета Белоруссии

Коммерсантъ12:44
Газета.Ru

В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

Газета.Ru13:05
ТАСС

Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти

ТАСС11:01

Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Американские ученые из Центра полярных и климатических исследований и Школы наук о Земле при Государственном университете Огайо установили, что таяние ледников в Гренландии фактически уже прошло точку невозврата.
Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата
МонаВиста14 августа в 14:37
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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Председатель ОБСЕ предложил властям Белоруссии принять его с визитом

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — сообщили в пресс-службе.
ИА Красная Весна13:13
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Власти Чувашии субсидируют 70% затрат на реабилитацию ковидных больных

Стоимость двенадцатидневного курса лечения с круглосуточным пребыванием в стационаре оценили в 11 тысяч рублей Бюджет Чувашии субсидирует 70% затрат от стоимости пребывания в круглосуточном стационаре пациентов, которым требуется реабилитация после перенесенного коронавируса, а также пациентов с хроническими заболеваниями.
Мой город Чебоксары06:27
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