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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
 в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
РБК13:07
Подробнее о событии
RT на русском

Белорусская оппозиция представила состав координационного совета

RT на русском14:32
РИА Новости

Белорусская оппозиция опубликовала состав координационного совета

РИА Новости13:49
Коммерсантъ

Оппозиция опубликовала состав координационного совета Белоруссии

Коммерсантъ12:44
URA.Ru

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URA.Ru13:39
РБК

В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

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Комсомольская правда

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Комсомольская правда13:45
ТАСС

Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти

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Согласно указу в новый состав СНБО вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Зеленский сменил состав СНБО Украины
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17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
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