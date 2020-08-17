В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.