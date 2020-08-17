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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
 в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
РБК13:07
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Белорусская оппозиция представила состав координационного совета

Эхо Москвы16:03
РБК

В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

РБК13:07
РИА Новости

Белорусская оппозиция опубликовала состав координационного совета

РИА Новости13:49
Комсомольская правда

Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета для трансфера власти

Комсомольская правда13:45
URA.Ru

Нобелевский лауреат вошла в совет по трансферу власти в Беларуси

URA.Ru13:39
Коммерсантъ

Штаб Тихановской: переговоры с Лукашенко будет вести Координационный совет

Коммерсантъ15:33
ТАСС

Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти

ТАСС11:01

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ТАСС11:37
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