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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета. Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
 в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
РБКвчера в 13:07
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Коммерсантъ

Штаб Тихановской: переговоры с Лукашенко будет вести Координационный совет

Коммерсантъвчера в 15:33
ТАСС

Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти

ТАССвчера в 11:01
РИА Новости

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

РИА Новостивчера в 13:49
Комсомольская правда

Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета для трансфера власти

Комсомольская правдавчера в 13:45
URA.Ru

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URA.Ruвчера в 13:39
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В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

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RT на русском

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