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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета. Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
 в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
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