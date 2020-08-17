В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета. Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.В источнике
С чего всё началось
Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала
в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.
Подробнее о событии
Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета для трансфера власти
Комсомольская правдавчера в 13:45