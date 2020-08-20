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В Белоруссии оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа

Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с призывом военных и силовиков перейти на сторону народа.В источнике
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РИА Новости

Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

РИА Новости13:41
РБК

Одна из лидеров белорусской оппозиции записала обращение к силовикам

РБК12:20
РЕН ТВ

Соратница Тихановской призвала силовиков поддержать протестующих

РЕН ТВ11:33
Фонтанка.Ру

«Мы просим вспомнить о присяге и защитить ваш народ». Соратница Тихановской обратилась к белорусским силовикам

Фонтанка.Ру11:47
ТАСС

Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

ТАСС11:40
Газета.Ru

КС белорусской оппозиции призвал силовиков «защитить народ»

Газета.Ru11:38
Коммерсантъ

Оппозиция призвала белорусских силовиков перейти на сторону протестующих

Коммерсантъ11:54

Врачи не обнаружили у Навального признаков инфаркта и инсульта

Врачи по итогам проведенных исследований не обнаружили у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта и коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Врачи не обнаружили у Навального признаков инфаркта и инсульта
БИЗНЕС Online11:54
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Компания Nokia запрещает Daimler продавать автомобили в Германии

В Мангейме прошли судебные разбирательства, в ходе которых было выяснено, что Daimler AG нарушил патентные права компании Nokia, так как задействовал телекоммуникационные технологии финского концерна без предварительного получения лицензии на это.
Новые автомобили03:18
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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Минобороны Греции поздравило капитана после столкновения с фрегатом Турции

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос поздравил капитана фрегата Limnos, столкнувшегося с турецким фрегатом Kemal Reis, сообщает 19 августа греческая газета Kathimerini со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Весна11:37
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Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарант10:54
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58