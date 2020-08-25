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РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция", и оппозиция готова к диалогу с властями. Об этом она рассказала во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.В источнике
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РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новости10:15
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВ09:31
Комсомольская правда

Тихановская выступила в Европарламенте — прямо с кухни

Комсомольская правда09:20
Газета.Ru

Тихановская объяснила Европарламенту характер «революции» в Белоруссии

Газета.Ru12:55
Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъ07:17
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАСС06:33
RT на русском

Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

RT на русском07:03

Миранчук может стать футболистом «Аталанты» в ближайшие часы

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии, а также вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила французскому "ПСЖ" (1:2). Ранее стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука.
Газета.Ru15:29

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", – отмечается в отчете Счетной палаты.
Вести.Ru03:49

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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Кремль не видит повода для расследования случившегося с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для проведения расследования о возможном покушении на жизнь оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, недостаточно оснований.
Коммерсантъ08:37
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Жулин прокомментировал возможное отстранение Косторной

По мнению серебряного призера Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха, если бы в фигурном катании существовали трансферные окна, Косторную следовало дисквалифицировать на сезон за смену тренера вне трансферного периода.
Спорт день за днем09:28