Политика
REGNUMВ Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве и ряде регионов
Вильфанд предупредил, что даже после понижения температуры в Москве до 20-21 градуса будет стоять нормальная погода, но покажется, что прохладно.
News.ru 19:34
Футбол
«Зенит» и «Спартак» встретились в полуфинале Кубка России
Gazeta.SPb 11:31
Здоровье
Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура 11:13
Происшествия
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
Шоу-бизнес
Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Общественное телевидение России 07:27
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс вчера в 03:10
Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости 05:23
Политика
Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану
Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру вчера в 07:44
Политика
В Хабаровске в понедельник ожидают назначения нового губернатора
В понедельник, 20 июля, в Хабаровске будет объявлена кандидатура временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, который займет кресло находящегося в СИЗО Сергея Фургала.
Московский Комсомолец 18:50
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
Goroday.ru вчера в 17:38
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине
Как сообщает ToDay News Ufa, партнер группы «ГАЗ» на территории Украины дает «ГАЗелям» новые названия, после чего отпускает автомобили на украинский рынок под маркой бренда HDC.
ToDay News Ufa 09:38
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru 15:17
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 03:10
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Армия и оружие
Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
Ранее стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter направился в Черное море для участия в совместных учениях с Украиной.
Газета.Ru 16:40
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Автоспорт
Стартовая решетка Гран При Венгрии
Предлагаем взглянуть на стартовое поле Гран При Венгрии, третьей гонки сезона-2020 в Формуле 1. Второй поул в этом году, седьмой на Хунгароринге и 90-й в карьере накануне в квалификации действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вместе с которым гонку с первого ряда начнет его напарник по Mercedes Валттери Боттас.
Autosport.com.ru 01:34
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости вчера в 13:16
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05