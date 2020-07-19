Политика
REGNUMВ Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Футбол
«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Политика
Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию
Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Гаджеты
Xiaomi готовит доступный флагман за 300 долларов
Думаю, многие помнят те времена, когда компания Xiaomi только набирала популярность и выпускала флагманские смартфоны с ценником на уровне примерно 300 долларов (две тысячи юаней).
Srnsk 14:05
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Армия и оружие
В США оценили российское оружие направленной энергии
Ferra 16 июля в 09:05
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии
Пилоты "Формулы-1" не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:36
Гаджеты
Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор
Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года.
iXBT.com 05:26
Спорт
Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году
Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию.
The GEEK 05:32
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Политика
Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН 11:22
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Футбол
Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в следующее трансферное окно клуб сделает одно-два точечных приобретения.
RT на русском 14:57
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва вчера в 03:55
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33