Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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Происшествия Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. 9

Политика Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении. 73

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Автоспорт Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии Пилоты "Формулы-1" не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает "Би-би-си".

Гаджеты Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года. 4

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Общество В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».

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