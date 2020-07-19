Политика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Появилась информация о госпитализации Лукашенко

Московский Комсомолец12:51

В пресс-службе Лукашенко заявили «не дождетесь» на слухи о госпитализации

РБК13:25

Президент Белоруссии не был госпитализирован, утверждает его пресс-секретарь

Вести.Ru13:10

В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко

RT на русском13:07

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла утверждения о его плохом самочувствии

ТАСС13:37

В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

РИА Новости12:49

Пресс-секретарь президента Белоруссии опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко

Эхо Москвы12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:03, Ашберн

Пресс-секретарь Александра Лукашенко ответила на слухи о госпитализации президента

КП - Беларусь13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о намерении его оппонентов силой свергнуть режим

Известия 14:47
67
Футбол

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Происшествия

Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
9
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия 14:23
Политика

Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию

Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
73
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
485
Гаджеты

Xiaomi готовит доступный флагман за 300 долларов

Думаю, многие помнят те времена, когда компания Xiaomi только набирала популярность и выпускала флагманские смартфоны с ценником на уровне примерно 300 долларов (две тысячи юаней).
Srnsk 14:05
5
Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
450
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
359
Армия и оружие

В США оценили российское оружие направленной энергии

Ferra 16 июля в 09:05
32
Происшествия

Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

Газета.Ru 05:36
20
Автоспорт

Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии

Пилоты "Формулы-1" не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:36
Гаджеты

Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор

Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года.
iXBT.com 05:26
4
Спорт

Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году

Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию.
The GEEK 05:32
3
Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Деловое.ТВ 14:52
20
Футбол

«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:38
Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
1
Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru 03:27
287
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
796
Политика

Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17

Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН 11:22
5
Общество

В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
111
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
2,5K
Футбол

Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в следующее трансферное окно клуб сделает одно-два точечных приобретения.
RT на русском 14:57
Здоровье

В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

RT на русском 12:46
31
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
6
Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru вчера в 06:47
12
Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
35
Происшествия

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва вчера в 03:55
384
Происшествия

Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
5
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное