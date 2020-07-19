Политика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:45, Ашберн

Пресс-секретарь Александра Лукашенко ответила на слухи о госпитализации президента

КП - Беларусь13:05
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
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