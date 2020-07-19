Политика
РидусМинск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Автоспорт
Гонщики Формулы-1 не успели встать на колено перед Гран-при Венгрии
Участники Гран-при Венгрии Формулы-1 не успели провести акцию с преклонением колена перед началом гонки.
Sport24.ru 09:44
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Футбол
Бывший судья РПЛ разъяснил момент с пенальти в ворота «Спартака»
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn 12:17
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
Авто
Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Дебютировала обновленная Toyota Camry для североамериканского рынка. Старт реализации новинки намечен на осень текущего года.
Новые автомобили 17 июля в 06:48
Футбол
Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар".
ТАСС Спорт 16:15
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 16 июля в 06:29
Армия и оружие
Американцы начали испытывать лекарства и вакцину от коронавируса на «ВСУшниках», есть жертвы
Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и объектах гражданской инфраструктуры населенных пунктов подконтрольных Украине.
Rusvesna.su 17 июля в 20:00
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета вчера в 10:58
Политика
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
ТАСС 15:57
Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 15:01
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Происшествия
Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
Известия 16:03
Экономика
В России могут ввести особый налоговый режим для ряда предпринимателей
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает дополнительный налоговый режим для малого и среднего бизнеса.
Караван Ярмарка 03:51
Армия и оружие
Пентагон пояснил слова Трампа по поводу разрабатываемой в США ракеты
Слова президента США Доналда Трампа о разработке гиперзвуковой ракеты пояснил представитель Пентагона.
Народные новости 17 июля в 01:35
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru 14:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Шоу-бизнес
Харламов вышел в свет с похожей на его двух жен блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Piter.tv 08:00
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53