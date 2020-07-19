Политика

РидусРидусМинск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
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Вести.Ru13:10
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко ответила на слухи о госпитализации президента

КП - Беларусь13:05
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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