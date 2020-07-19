Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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