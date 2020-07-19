Политика
REGNUMВ Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Общество
На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Сергея Фургала
Как передает «Эхо Москвы», акции, прошедшие 19 июля, оказались не столь многочисленны, как предыдущие.
Кавказ Пост 05:37
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 09:30
Технологии
«Мегафон» начал строить сеть связи в Арктике
«Мегафон» и «Росгеология» объявили о начале разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи.
Ведомости 17:46
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Общество
Ключевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Компания признала себя банкротом, главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез, предполагалось, что он скрывается на Филиппинах.
BFM.ru 11:53
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал сотрудничать со следствием по уголовному делу о коррупции.
МордовМедиа 17:16
Авто
Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Дебютировала обновленная Toyota Camry для североамериканского рынка. Старт реализации новинки намечен на осень текущего года.
Новые автомобили 17 июля в 06:48
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Спорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
На сайте Минобороны России появился специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, который состоится 26 июля.
Известия 17:00
Футбол
Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.
Vprognoze.ru 15:08
Происшествия
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
Московский Комсомолец вчера в 13:28
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна 11:43
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прогнозирует, что в августе погода на территории страны будет соответствовать климатической норме или превышать ее.
Дни.ру 17 июля в 06:47
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Здоровье
Врач назвала опасное заболевание, провоцируемое жарой
Летом из-за жары и, как следствие, употребления холодных напитков и пользования кондиционерами, выходят простудные заболевания, пояснила врач-терапевт Татьяна Романенко.
ТК Звезда 15:05
Шоу-бизнес
Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Общественное телевидение России 07:27
Финансы
Какие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ 07:00
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» и сохранила прописку в примере
Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» в выездном матче 38-го тура чемпионата Испании.
Советский спорт 17:03
Автоспорт
Россиянин Шварцман одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, представляющий команду Prema, показал лучшее время в первой гонке третьего этапа серии «Формула-2», который проводит Австрия, сообщает ТАСС.
МИР 24 10:14