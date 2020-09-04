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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ

В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Запись будет опубликована 4 сентября в 21:00 на телеканале "Беларусь 24".В источнике
С чего всё началось
Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого
».
Взгляд.ру10:07
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РБК

Близкий к Минску Telegram-канал анонсировал трансляцию записи о Навальном

РБК11:31
Газета.Ru

В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ

Газета.Ru10:19
Lenta.ru

В Белоруссии пообещали опубликовать переговоры Германии и Польши о Навальном

Lenta.ru11:22
РИА Новости

В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и Германии

РИА Новости11:11
Московский Комсомолец

Доказательства фальсификации отравления Навального обещали озвучить на белорусском ТВ

Московский Комсомолец10:38
Коммерсантъ

Белорусское ТВ опубликует доказательства фальсификации отравления Навального

Коммерсантъ11:30
Взгляд.ру

Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ

Взгляд.ру10:07

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
RuNews24.ru09:07
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Известия12:21

Познер объяснил непричастность российских властей к инциденту с Навальным

Познер посчитал, что именно ситуация с отравлением привела к тому, что все больше иностранцев узнают о нем. Он пояснил, что в результате к России лишь ухудшится отношение и ее станут считать "страной, которая таким образом расправляется с противниками власти".
Lenta.ru11:23
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