В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Запись будет опубликована 4 сентября в 21:00 на телеканале "Беларусь 24".В источнике
С чего всё началось
Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого
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