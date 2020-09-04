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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ

В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Запись будет опубликована 4 сентября в 21:00 на телеканале "Беларусь 24".В источнике
С чего всё началось
Соответствующие сюжеты с аудиозаписями планируется продемонстрировать в пятницу на белорусском телевидении, утверждает Telegram-канал «Пул Первого
».
Взгляд.ру10:07
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Московский Комсомолец

Доказательства фальсификации отравления Навального обещали озвучить на белорусском ТВ

Московский Комсомолец10:38
Вести.Ru

Белоруссия обнародует германо-польские переговоры об отравлении Навального

Вести.Ru10:37
REGNUM

Белоруссия представит доказательства фальсификации отравления Навального

REGNUM10:24
Царьград

«Разговор Варшавы и Берлина» об «отравлении» Навального покажут в прямом эфире - Лукашенко

Царьград10:28
РБК

Близкий к Минску Telegram-канал анонсировал трансляцию записи о Навальном

РБК10:20
Газета.Ru

В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ

Газета.Ru10:19
Взгляд.ру

Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ

Взгляд.ру10:07

В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ruвчера в 20:34
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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