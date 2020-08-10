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Kazanfirst.ru
Kazanfirst.ru

В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов

В Белоруссии освободили трёх российских журналистов, которые ранее были задержаны на фоне беспорядков в стране.В источнике
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РИА Новости

В Минске освободили задержанных российских журналистов

РИА Новостивчера в 14:34
ТАСС

Посол РФ сообщил об освобождении журналистов Старкова, Ласенко и Пегова

ТАССвчера в 14:32
Интерфакс

В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

Интерфаксвчера в 14:12
Коммерсантъ

Власти Белоруссии отпустили трех российских журналистов

Коммерсантъвчера в 14:11
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

РБКвчера в 15:01
Daily Storm

Журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов освобождены в Белоруссии

Daily Stormвчера в 13:59
RT на русском

Троих задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

RT на русскомвчера в 15:44

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
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Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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