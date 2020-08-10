В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов
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В Белоруссии освободили трёх российских журналистов, которые ранее были задержаны на фоне беспорядков в стране.В источнике
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Журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов освобождены в Белоруссии
Daily Stormвчера в 13:59