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Kazanfirst.ru
Kazanfirst.ru

В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов

В Белоруссии освободили трёх российских журналистов, которые ранее были задержаны на фоне беспорядков в стране.В источнике
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РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

РБКвчера в 15:01
ТАСС

Посол РФ сообщил об освобождении журналистов Старкова, Ласенко и Пегова

ТАССвчера в 14:32
Интерфакс

В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

Интерфаксвчера в 14:12
Коммерсантъ

Власти Белоруссии отпустили трех российских журналистов

Коммерсантъвчера в 14:11
РИА Новости

В Минске освободили задержанных российских журналистов

РИА Новостивчера в 14:34
Daily Storm

Журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов освобождены в Белоруссии

Daily Stormвчера в 13:59
RT на русском

Троих задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

RT на русскомвчера в 15:44

Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США

Вашингтон, 11 августа 2020, 05:25 — REGNUM Вторым пострадавшим во время перестрелки недалеко от Белого дома в Вашингтоне стал сотрудник Секретной службы США, сообщили 10 августа на странице ведомства в Twitter.
REGNUM22:25
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Более 1,5 тысячи врачей уволились из больниц Алтайского края с начала пандемии

"Зачем ударяться в детали статистики: сколько убыло, сколько прибыло", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения региона За шесть месяцев из больниц края уволился 1531 медработник.
Толквчера в 05:21
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Назван полезный продукт для профилактики диабета и болезней сердца

Сотрудники Университета Гуэлфа установили, что продукт помогает снижать уровень холестерина в крови, а благодаря низкому гликемическому индексу позволяет привести в норму уровень сахара в крови.
Evo-rus.com9 августа в 05:06
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфаксвчера в 09:58
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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